打戲槍戰乜都想試 江嘉敏鋪路闖影壇 Send「波」相引周星馳

無綫小花江嘉敏早前拍劇演「女足」有板有眼，不少網民叫她向正籌拍女子足球電影的周星馳自薦，向來愛嘗新的她大呼「好提議」，揚言新一年以加入影壇為目標。

江嘉敏（Kaman）近年勇於接受挑戰，早前為無綫劇《非份之罪》坐輪椅扮傷殘人士，又要拍傷殘前的踢波戲份，挑戰「女足」角色。她拍攝踢波場口時有板有眼，加上鮮艷的橙色球衣，令不少網民聯想到周星馳新作《少林女足》，紛紛提議她自薦，她笑說：「係喎！可以嘗試吓，本身冇諗過。入行咁耐，我不斷嘗試唔同嘅嘢，主持、唱主題曲咁，真係好想挑戰吓拍電影，試吓將劇照傳畀佢，亦可以係今年嘅新年願望喎！」

Kaman勤力好學，不少監製都愛起用她，一劇接一劇相當忙碌。演過不少角色的她，直言現時最想「揸槍殺人」：「一路都好想拍動作戲，入咗TVB咁耐，未試過揸真槍，連假槍都未攞過，好想試吓做殺手角色。（龔嘉欣拍《殺手》搞到手指筋斷裂。）就係想試呢類角色！」

隨時Ready拍拖 Kaman近年狀態十足，每次見人都春風滿面，問是否蜜運中？她笑說：「冇，係識咗唔同嘅朋友，拍拖隨緣啦！不過緣分到都OK嘅！（啲新朋友有冇咩驚喜畀你？）我比較欣賞啲朋友約食飯之前，會花心機去做功課，知我鍾意食咩咁，幾細心。」談到擇偶條件，她笑說：「冇啦！唔係話我想要彭于晏、周杰倫就有㗎嘛！總之一切隨緣，依家趁後生做啲自己鍾意嘅嘢先，工作為上。」