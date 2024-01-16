張敬軒萬人生日會 被後輩踩場追數

歌手張敬軒出名寵粉，在自掏腰包籌辦的萬人歌迷會聚會上，除如開迷你個唱外，又送上親自作曲的會歌，當分享心底話時，指有粉絲的支持是其福氣。不過後輩卻隔空踩場，Tyson Yoshi指他是「黐線佬」外，林家謙又公開向他「追數」。

張敬軒為回饋歌迷，大搞一連兩場名為「軒公生日 你哋大晒」的官方歌迷會暨生日聚會，而在前日的派對上，他的契家姐胡蓓蔚及電台DJ阿正擔任司儀，好友林家謙、陳卓賢、Tyson Yoshi及魏浚笙拍片向他送上祝福。其中Tyson Yoshi形容軒仔是「鍾意派錢的黐線佬」，林家謙則暗寸他又老一歲：「恭喜你又遠離我一歲啦。想送個創作人獎畀你，聽講你走數多年，希望新一年盡快找晒啲街數。」軒仔聞言隔空大叫家謙收聲，場面搞笑。

被感動 眼濕濕 會上，除播出由軒仔作曲的最新會歌《以你命名的恒星》外，他又坐在飛船升上高空跟歌迷打招呼，得知不少歌迷未能到現場而再自費開放歌迷會限定直播，一於要與眾同樂。場內又播出歌迷於樂壇頒獎禮的應援片段，軒仔說：「我覺得好感動，嗰晚唔係個個有飛，見到佢哋揸住Tablet、電話，冒着寒風睇張敬軒有冇攞獎，所以我啱啱都眼濕濕……頂唔順。」

軒仔又表示不愛慶生，但見歌迷會因疫情已有多年未搞聚會，所以決定大搞一次，亦感謝歌迷支持：「雖然話係免費入場，但大家舟車勞頓又買船飛、禮物同整燈牌都係破費，我諗呢啲就係我喺呢個世上享受緊嘅福氣，所以想見吓大家、多謝大家。」