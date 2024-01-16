佘詩曼拍《新聞女王》續集要睇監製頭

《萬千星輝頒獎典禮2023》前晚圓滿結束，無綫昨日公布跨平台直播收視最高29.9點（約194萬觀眾），打破過去兩年最高收視29.4點及29.1點紀錄，亦成為上周收視榜首節目。憑《新聞女王》奪得「最佳女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」和「馬來西亞最喜愛TVB女主角」，成為3料視后的佘詩曼（阿佘），前晚獲獎後在後台受訪，她形容這晚絕對是人生高峰，最驚喜是張智霖和羅嘉良等人是頒獎嘉賓，問她是否會拍《新聞女王》續集？她說：「睇監製同編劇啦！」而陳豪在太太陳茵媺（Aimee）「加持」下，相隔16年再次登上視帝寶座，二人在後台不停錫錫慶祝，Aimee昨日更公開絕密片段，影住陳豪以勝利者姿態攞住獎座步出酒店。