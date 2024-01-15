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珍妮花開中門引人課金
拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）將於下月16日推出新碟《This Is Me...Now》，日前她在社交網分享黑膠版封面及造型照，穿上中門大開的低胸裙，大晒傲人S曲線，又換上印有紅花綠葉圖案的肉色緊身衣，大玩See Through錯視，夠晒誘人！
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