珍妮花開中門引人課金

拉丁天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）將於下月16日推出新碟《This Is Me...Now》，日前她在社交網分享黑膠版封面及造型照，穿上中門大開的低胸裙，大晒傲人S曲線，又換上印有紅花綠葉圖案的肉色緊身衣，大玩See Through錯視，夠晒誘人！