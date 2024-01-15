南柱赫入伍Man爆彈上No.2 丁海寅重登同志男神 宋仲基跌出十大

韓星宋仲基再婚兼升呢老竇後，除流失女Fans外，連同志擁躉亦「移情別戀」，更被Out出「Gay界男神榜」；至於丁海寅去年以軍Look客串賣座韓片後人氣當旺，重登No.1寶座！

去年初在「Gay界男神榜」掹車邊排第10位的宋仲基，與英國前女星Katy Saunders再婚兼升呢老竇後，隨即流失大量女Fans，不少同性擁躉亦因此離棄他。近日有韓國討論區公布男同志票選最喜愛男神的結果，宋仲基被淘汰出局，不再受同性青睞。

曾當選冠軍的男神丁海寅，上屆被合作韓劇《D.P：逃兵追緝令》的40歲大叔孫錫久奪走冠軍寶座，今次憑客串的千萬入場人次賣座韓片《首爾之春》重振雄風，以相同票數與孫錫久並列No.1。其實丁海寅在片中戲份不多，但爆肌軍Look型到爆，迷暈大批同志。

宋慧喬愈戰愈勇 去年入伍的南柱赫，服役期間有不少照片曝光，見他入伍後身形更健碩，排名大幅跳升至亞軍！第3、4位分別是韓片《首爾之春》男星李浚赫，以及身形魁梧的柔道選手安昌林。憑話題韓劇《魷魚遊戲》上位的爆肌男星魏嘏儁，與人氣劇《Sweet Home》中滿面鬚根的型佬李鎮旭並列第5位；韓國排球選手林盛進排第6位；「臉蛋天才」車銀優力保No.7。至於男團ZEROBASEONE的16歲「小鮮肉」韓維辰，與當紅男團Seventeen的肌肉型男Mingyu首度入榜，分別躋身第8及第10位；韓劇《Blind》的41歲男星河錫辰則排名第9。

此外，正當宋仲基再婚人氣大減，前妻宋慧喬反而愈戰愈勇，去年憑復仇劇《黑暗榮耀》捧走多個演技大獎，廣告合約亦源源不絕，日前她便公開新服飾寫真，展現熟女魅力。