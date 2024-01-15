暢所欲玄：永遠追求大道至簡，這個人就會得道

西曆2月4月下午4時27分正式踏入甲辰龍年，而2月9日晚上11時將踏入歲首大年初一，大部分人都會趁此時爭上頭炷香。

想為龍年趨吉避凶，可在立春前布陣，今年有3個衰位要特別注意。

五黃位又稱為大病瘟神位，今年飛臨西方，代表頭腦不清、多病侵襲，可用銅製飾物或6枚銅錢鎮壓，此方位不宜放紅色物品。

二黑巨門病符位飛臨東南方，代表容易生病，同樣可放銅製東西或掛上8枚銅錢鎮壓，這方法是當年已故新藝城御用風水師所採用，可在坊間或寺廟前店舖買到，事前可用火在上面轉動三次，以清走不好的磁場，謹記一定要用真銅。

三碧是非官非屋入中宮，代表有小人是非官非盜竊爭鬥發生，可用紅色物品化解，如用中國結、紅燈籠等。以上三個方位均不適宜貼春聯。

除了針對衰位加以鎮壓，亦適宜催旺財貴位。九紫右弼喜神星飛臨西南，即家中女主人，代表家有喜事，如添丁、升職、搬遷等，可用9支紅色鮮花催旺。八白左輔正財位在北方，此處不宜放雜物，可放小財箱或財神掛畫來催旺。如配合八字計算正在大運中，可望錦上添花。

我經常提醒大家，輸人不要輸陣，不怕有運或沒有運，最緊要懂得布陣。

堪輿學者元海