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袁詠儀等開飯意見多多
藝人袁詠儀（靚靚）為內地綜藝節目《我們的美好生活》擔任嘉賓，節目中蔡少芬、謝娜、林心如等人煮飯給她吃，惟靚靚不但只等開飯，光看不做，更不停看着煮飯的人然後提出意見。網民都覺得做靚靚的朋友，壓力會很大。林心如則覺得靚靚是監察員，請她吃飯最好是食火鍋，否則在煮飯過程中已經會被她罵死。
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