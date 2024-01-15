演唱會歌單疑似流出 姜濤AL平起平坐 Jer獨領風騷密密唱

男團MIRROR共16場演唱會今晚在亞博展開，昨日網上流出疑似是演唱會的歌單，再度令兩大人氣成員姜濤及Anson Lo（AL）的粉絲「姜糖」及「神徒」鼓譟，皆因主辦方保留了令兩派粉絲以「罷睇」作威脅的「姜神合體」環節，而兩人的Solo部分同樣只得兩首歌，並安排在中後段部分演出。至於出場次數最多的鏡仔則是Jer，12位成員「齊腳」的只有頭3首歌及最後6首歌。

成員Tiger負責執導演唱會影片，亦是他繼團歌《破鏡》MV及短片《是日精選》後再執導筒。姜濤指Tiger擅長執導引死女，連他亦被吸引：「頭先都畀佢吸引咗，佢好Focus，認真嘅男人好有魅力。」

Edan孖柴犬開工 另外，Jer的姐姐日前出嫁，他在百忙之中抽空出席婚禮，更上台開金口，獻唱陳奕迅的《我們萬歲》及側田的《感動》，隨後又帶領家姐與姐夫合唱《唯獨你是不可取替》，十足迷你演唱會。另一邊廂的Edan近日則拍攝美妝廣告，以茶道大師造型登場，更首次跟柴犬一起開工，向來愛護毛孩的Edan不時逗狗狗玩耍，但這位拍檔相當貪吃，拍攝途中不時只顧吃地上用作獎勵的零食，頻頻NG才完成拍攝，Edan只能裝作無奈，非常搞笑。