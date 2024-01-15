防盜狂響當誤鳴 江欣燕寓所5度遇竊 損失16萬財物

藝人江欣燕的寓所昨日凌晨遭爆竊，損失約16萬港元。她指事發時與母親在電影院，家中防盜響起時她只當誤鳴處理，因而損失現金和首飾，又自爆已是第5度遇竊。

江欣燕（欣欣）位於荃灣青山公路汀九段的寓所，昨日凌晨零時許遭爆竊，屋內有被搜掠過的痕迹，露台趟門被撬開。執法人員接報到場，經初步點算後，發現屋內約4,500港元現金、約值2萬元外幣（包括人民幣及美元），以及約值13.3萬港元的首飾被盜走，暫時未有人被捕。

欣欣接受訪問，透露寓所失竊時與媽媽身在戲院，防盜公司曾致電她指其防盜系統響起警報，因之前家中防盜之前曾發生誤鳴，故她回覆指不需要報案，之後花園防盜亦響起，防盜公司再致電問是否需要通知執法人員，她仍覺得應是誤鳴而拒絕，直至兩母女回家時見到窗簾被拉開，她覺得非常可疑，隨即報案，惟執法人員到場時，賊人已離開。

母親心慌慌 問到損失了多少財物？欣欣說：「唔見咗啲人民幣，仲有一條好粗嘅金鏈同啲首飾，包包就冇畀人攞到。媽咪就唔見咗啲家用，佢知道有賊仔爆竊好驚，好彩佢同我出咗去，惟有不停安慰佢，同佢講『咪當畀佢哋（指賊人）揼骨、打邊爐，佢哋可能好等錢過年呢！』」她透露原本有外傭留在家中，近日適逢對方放假回鄉，才會沒人在家。她其後再自爆寓所過往已多次受賊人「光顧」：「以前都試過幾次，但之前冇裝防盜，今次係第5次，2016年裝咗防盜之後，今次係第一次。」