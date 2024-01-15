蔡依林V煞戰衣露蛇腰

台灣天后蔡依林近日盛傳將加盟內地真人騷《浪姐5》，成為全城熱話！近日她再有全新造型照曝光，其實她是為品牌擔任代言人，相中的她以黑色超緊身連身裙上陣，腰間開深V露出A4蛇腰，更有明顯腹肌線條，獲網民笑指她「腰精」上身，更封她為「美肚莎」，致敬其經典歌《美杜莎》。