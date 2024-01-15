巡唱尾場似出戰《中年好聲音》 學友解開「登六」疑惑：冇打算退休！

張學友

歌神張學友前晚順利完成香港站巡迴共24場演唱會，終於鬆一口氣，自爆對「登六」有疑惑，擔心體力和精神不能夠應付，後來有前輩一語中的，對他如同當頭棒喝，認為退休後應該做自己喜歡的事，本來就最鍾意唱歌的他，揚言永不言休，盡力唱到80歲。

久違5年，張學友第10次個人演唱會《張學友60+巡迴演唱會》香港站前晚在紅館舉行第24場尾場演出，張家輝和宣萱等撐場，雖然當日拜神時發生冧圍欄險導致人疊人意外，但學友收拾好心情準時開騷，穿皮褸皮褲型爆登場唱出《留住這時光》為演唱會揭開序幕，之後連唱出《Ooh La La》、《馬路英雄》和《情不禁》等，超水準演出。

現年62歲的學友自爆對自己有懷疑，雖然演唱會中間可以休息，但擔心體力及精神不支，他指「登六」前已向朋友打聽60歲後享受「樂悠卡」2元乘車優惠的資訊，笑言日日搭車會悶到嘔：「後來一位成功前輩一語道破，指退休後應該做自己喜歡嘅事，我即刻醒晒，原來我應該39年前就退休，因為唱歌係自己鍾意嘅嘢一直都做緊，代表本人唔使退休，亦冇打算退休。」他感謝樂迷讓他成為最幸福的普通人，讓他可以做自己最喜愛的工作：「為大家表演、為大家唱，我無法保證我能做到70+、80+……但我知道我一定會努力去繼續唱，嘗試去做得更好。」學友1987年第一個演唱會就在紅館舉行，故能夠在紅館完成是次60+演唱會，實在是一個美麗的回憶。

率全場大合唱 台上學友大搞氣氛，風趣表示一向甚少向觀眾做出遞咪動作：「因為好驚，台上感覺自己好似參加歌唱比賽《中年好聲音》，觀眾就好似評判。」之後唱出《你的名字我的姓氏》及《每天愛你多一些》向着觀眾遞咪，帶領全場大合唱，場面感動。有觀眾嫌不夠喉，大叫希望多唱10首，他表示很喜歡唱《還是覺得你最好》，因為觀眾會指住他唱「還是覺得你最好」，感覺好正。他又藉《祝福》向大家提前拜年，最後唱出搖滾版《吻別》作結。