容祖兒空降男子組 專人揼骨變公主

天后容祖兒加盟內地綜藝節目，獲同組男歌手公主式禮待，更有專人揼骨；反觀同為「新人」的韋禮安未獲厚待，教他失望不已，大嘆同人唔同命。

無綫推出綜藝節目《聲生不息》第3季壓軸篇《聲生不息家年華》，陣容鼎盛，12位常駐歌手包括孫楠、韓紅、古巨基、陳楚生及王心凌等透過多輪獻唱，爭奪現場觀眾票選的「時代戰隊」殊榮。眾人分成男、女兩組「葫蘆七兄弟」及「五朵金花」隊作賽，祖兒與台灣歌手韋禮安以新成員身份加入，祖兒為男組站台，韋禮安則與「五朵金花」為伍。

韋禮安得條Banner 攝製隊特別派出陳楚生等，前往祖兒下榻的酒店手持拉炮於大堂「埋伏」，祖兒甫步出電梯即滿身紙碎。作為隊中唯一女將，祖兒被告知會獲公主級禮遇，她見有機可乘即說：「昨天睡得不好……」拍檔汪蘇瀧及周深即識做地為她揼骨，相信鍾情周深的炎明熹一定恨得牙癢癢。同人唔同命，韋禮安滿心期待地說：「聽說今天有兩位四川辣妹來接我。」原來只是四川歌手譚維維及郁可唯拉Banner歡迎，令他有點失落。

最新一集中，祖兒分別與「葫蘆七兄弟」及宋亞軒合唱《No Fear In My Heart》與《紀念日》，古巨基則與胡彥斌合唱《給給》。祖兒接受主持何炅訪問時，談到與宋亞軒合唱即說：「我覺得跟小軒那麼搭主要是年紀，都是18歲。有一天很晚，我們視頻開會，只有小軒是醒着……」令觀眾捧腹大笑。