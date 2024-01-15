何沛珈紅地氈搶「峰」頭 炎明熹晒超激黑Bra出位

「聲夢人氣王」炎明熹近年勇於嘗試，昨晚在《萬千星輝頒獎典禮》以超激黑Bra襯紅絲襪踏紅地氈，觀眾都睇到眼凸凸兼心慌慌！她透露自行在黑Bra下加上一條「安全帶」，增添了可愛元素。

炎明熹（Gigi）穿黑Bra外披墊膊恤衫，下身則穿斜花邊裙及紅絲襪，紅白造型前衞出位，她對造型充滿自信，有感自己「眼前一亮」，不知道外界是否也有同感。她自爆為安全計自行加工：「本身個黑Bra唔係咁，我自己加咗條帶，有條帶就安全啲。」她指未來都會作大膽嘗試，可以性感、可愛、成熟或優雅，性感要健康，而今次的紅裙已經短到無法再短。問到可擔心變「時裝車禍」？她說：「每個人眼光唔一樣，有啲人覺得好靚，有人覺得冇以前咁好睇。」她表示較擔心飛甩鞋，又指在致敬環節會更換另一套Low Cut晚裝。與Gigi同行的王灝兒（JW）以一身若隱若現的黑色晚裝上陣，自揭以肉色單車褲打底，十分騎呢！

何依婷晒仙氣 不少女藝人的紅地氈造型都非常搶眼，郭柏妍和何依婷這對「仙氣雙嬌」領風騷，何沛珈、廖倬竩和陳楨怡則拋胸行性感。剛升呢人妻的何依婷穿低胸婚紗亮相，笑言老公性格大方，不介意她性感，又指老公工作忙，沒有陪伴出席，但會在家看直播，笑言若她攞獎，會立即搭船來接她兼慶祝。全場性感之最是何沛珈，她夾出東西半球，身材突然升Cup，自爆連工作人員都認不出她：「之前屋企試身冇呢個效果，因為試身時冇着內衣，可能近排食多咗嘢先有呢個效果，嚟之前叫咗碗通粉食。」因裙身有鋼線好穩陣，她不擔心走光，並指造型師稱平胸着會更有型。

至於游嘉欣造型相對保守，笑言自己「冇咁大個頭，唔好戴咁大頂帽」，走健康性感路線。而王敏奕因裙身太重，有如佗了BB一樣，頻頻抽裙頭：「可能太緊張，不斷出汗，冇咗水腫。」又指見過外國女星因裙子太重而下滑走光，令她有陰影，期間蔡思貝發現王敏奕背後扣鬆脫，立刻上前幫手扣好。

何沛珈大晒半球「胸」降紅地氈。 JW的戰衣若隱若現玩透視誘惑。 何依婷 廖倬竩的開衩裙被吹起。