馬來西亞女神林明禎與前輩胡楓一起頒發「馬來西亞最喜愛TVB男、女主角」及劇集獎項，2人甚有喜劇效果，其中林明禎的廣東話更是笑爆全場，當講到「劇集」時，不停說成「劇十」，而講《隱形戰隊》時則說《隱形戰嘴》，加上她全情甜笑再加萌爆招牌甫士，為緊張的頒獎禮帶來不少歡樂。