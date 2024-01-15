娛樂

林明禎孖胡楓放笑彈

林明禎公開撩胡楓做「男朋友」，爆笑全場。 林明禎公開撩胡楓做「男朋友」，爆笑全場。
林明禎公開撩胡楓做「男朋友」，爆笑全場。
馬來西亞女神林明禎與前輩胡楓一起頒發「馬來西亞最喜愛TVB男、女主角」及劇集獎項，2人甚有喜劇效果，其中林明禎的廣東話更是笑爆全場，當講到「劇集」時，不停說成「劇十」，而講《隱形戰隊》時則說《隱形戰嘴》，加上她全情甜笑再加萌爆招牌甫士，為緊張的頒獎禮帶來不少歡樂。
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