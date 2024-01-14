「百大美女」之首自拆招牌 Lisa素顏行街 被批靚樣崩壞

韓團BLACK PINK泰籍成員Lisa日前偕女團TWICE日本成員Mina逛街被捕獲，罕有素顏示人的Lisa遭網民狠批顏值跌Watt零星味，又踩她膚色深沉暗啞兼眼圈深，跟她化妝後的仙氣靚樣判若兩人！

曾於2021年膺「全球百大美女」No.1的Lisa，憑深邃五官加上弗爆身材，成為大批男粉絲心目中的女神。近日有網民在首爾偶遇Lisa與同齡的Mina在名店購物，相關照片及視頻在網上瘋傳後，不少網民見到私底下不化妝的Lisa亦驚呼「完全認唔出！」又指她膚色深沉暗啞，眼圈勁黑，十分憔悴，跟她平日舞台上的明星風範有天淵之別。有網民直指女神素顏跌Watt，反而顯得身旁淡妝的Mina更靚女。

被事務所刪個人簡介 而在社交網擁有過億粉絲追蹤的Lisa，早前獲泰國同鄉力撐，獲選當地最具影響力人物。近日泰國文化部展開一項與當地兒童節相關的民意調查，Lisa以高票數獲當地兒童票選為最希望見到的藝人之一。至於BLACK PINK所屬的YG事務所，因為4女不續簽個人活動的合約，公司股價已跌至過去一年新低，YG官網已刪除成員的個人簡介，僅保留團體介紹。

另外，Lisa在國際間的知名度亦帶挈同鄉女歌手Minnie在海外人氣急升，形象青春又性感的Minnie不時上載靚相派福利，而她所屬的女團(G)I-DLE將於本月29日推出第2張正規專輯，除了公開宣傳片，Minnie亦上載以Barbie造型參加音樂活動的性感照為回歸造勢！