暢所欲玄：擁有甚麼面相特徵的人有上司緣？

領導是員工職業生涯中最重要的角色，決定其未來前途，有上司緣對事業發展有極大幫助，特別是自身能力強，又得到上司賞識，在職場上更是如魚得水。究竟哪些面相特徵反映一個人有上司緣呢？

1.額頭高廣

高廣是指額頭上方，天中和邊地中間的部位。古人稱為「額如覆肝」，意思是額頭十分飽滿，就像覆蓋了一塊圓潤的豬肝。額頭飽滿高廣的人，聰明有智慧，能夠洞察上司的心思，行動力強，跟老闆之間的相處會很融洽。

2.耳朵輪廓分明

《麻衣相法》說：「輪廓分明有墮珠，一生仁義最相宜。」耳朵在相學中代表貴人的提拔，耳朵輪廓分明的人，悟性高，交代了的事情會專心去做，而且會盡善盡美地完成，即使碰到困難，也會憑藉自己的聰明才智去解決，因此深受上司的器重。

3.眉毛秀而長

俗語有云：「眉開生運」，眉毛是五官之首，在中國古代面相學中稱之為「保壽宮」或「兄弟宮」。眉毛長而不雜亂的人，靈巧聰慧，心思比較細膩，眼界長遠，做事前往往會考慮周全，能夠為老闆設想，容易有上司緣。

玄學名師黃楚淇