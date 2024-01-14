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余文樂清空社交網 惹婚變疑雲
藝人余文樂與太太王棠云結婚多年並育有一子一女，生活幸福美滿。惟最近余文樂突然清空社交網，隨後第一個發文，更表明要「重新整理並重新開始」，即時引起外間揣測婚變。直至日前余文樂如常晒出小朋友日常，當中一張囝囝打籃球的照片，獲王棠云第一時間點讚支持，以行動間接粉碎傳聞，力證夫妻感情無異。
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