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波波玩神秘保密上圍尺碼
藝人黃婧靈（波波）有份參演的無綫劇《妳不是她》前晚大結局，馮盈盈開出收視有25點便與幸運觀眾做「一日情侶」，波波笑言會跟隨盈盈，或新年扮利是封派利是福利。劇中她將身材收收埋埋，指從無公開過上圍尺碼，想保留神秘感。
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