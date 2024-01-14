唔理反對 堅持己見 丁子朗出戰《超星團》搵重生機會

藝人丁子朗和馮盈盈合演的劇集《妳不是她》雖已劇終，但他依然大讚盈盈這位劇中女友貼心：「會幫我買咖啡、知我食素會專登點餐，拍親吻戲時連牙刷、香口珠都幫我準備埋，佢應該係好好嘅女朋友，最欣賞係佢真係好聰明，希望我另一半都有呢樣特徵，絕對唔介意女方叻過我，兩個人相處要互相影響一齊進步先得。」相反提及緋聞女友郭柏妍時，他卻一句起兩句止：「我哋咪合作過拍劇囉！」他自稱現時單身，遇上適合對象時必會爭取，只是他刻下太忙，無暇理感情事。

自爆肉麻初戀 他重提以往的初戀情史，自爆黐線、肉麻事：「試過特登企高一級樓梯同對方講：『想畀你聽吓我嘅心跳！』哈哈。」不過拍拖一年後，就因決定參加《香港先生》，和女友分隔異地兼且生活圈子不同而最終分手，他指為追夢而錯失愛情外，又遇父母反對而經歷「家變」，他憶述：「啱啱完成大學第一年課程就要搞退學，我嗰科仲要好難考，我直情同父母講不如放棄我啦。（父母好嬲？）應該話好擔心我。」

不過見他在演藝事業上付出努力，且機會不斷，父母由不贊成變成支持，更覺得當初放棄學業的決定沒錯，他謂：「讀書係幫自己搵機會，依家（入行）咪有機會囉，唔試過驚第二日後悔呀，情況等同我參加《亞洲超星團》一樣，公司好多人都極力投反對，但我堅持，覺得呢個係第二個可以令自己『重生』嘅機會。」

另外，在昨晚播出的《亞洲超星團》中，大晒麒麟臂的丁子朗偕5位成員變身Rock友又唱又跳，獲擔任節目總製作人的韓國殿堂級偶像Rain大讚：「現在全世界K-Pop都很紅，但是你們的這個舞台，我覺得可以稱之為Hong Kong-Pop，H-Pop！」另一超星導師亦點名好評：「子朗，很熱血、很年輕！」