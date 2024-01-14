林鈺洧拋「雪球」 完勝Bra Top譚嘉儀

結伴到日本滑雪的譚嘉儀、陳庭欣與林鈺洧，前日接力上載性感相，當中嘉儀最搏命，以比堅尼Top抗嚴寒，可惜吸睛度卻不敵身材有料的前港姐冠軍林鈺洧，被對方3吋事業線「胸」贏！

歌手譚嘉儀早前偕藝人好友陳庭欣（Toby）及林鈺洧（Denice）到北海道滑雪，前日嘉儀率先上載比堅尼照，拉下滑雪裝露出內裏的Top，在白茫茫雪地大擺甫士，勇字當頭！她寫道：「雪地打卡嘅指定動作，成功解鎖……真係凍到震。畀大家睇吓鏡頭前Vs鏡頭後，見到影完相之後的我們……好狼狽，累到呢……」她特地標籤為她影相的好姊妹，寫道：「影完相完全感受到嗰種凍」、「為咗影相可以去到幾盡」，愛靚唔愛命！網民大讚影得靚，又擔心她凍親。

陳庭欣凍住Hot 同行的Toby唔輸蝕，接力分享火辣照，但內裏是Bra Top款背心，性感程度不及嘉儀，她說：「其實影多幾秒就會變雪人，真係好凍。」嘉儀留言大讚：「你咁Hot！唔怕凍啦！」網民嫌她只甫了一張相唔夠喉，要求她追加。

原來好戲在後頭，壓軸登場的Denice同樣穿Bra Top，但就谷出3吋事業線，成功KO兩位好姊妹，嘉儀讚她「正到暈」，有網民則索性叫她「波霸」。

譚嘉儀的Bra Top非常少布，靠意志力抗寒風。 陳庭欣僅上載一張相，被網民嫌孤寒。