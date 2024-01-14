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AGA為未婚夫慶生 激罕放閃
歌手AGA去年突然爆出與姚子羚舊愛「的士邦」鄭子邦訂婚，AGA開演唱會時，鄭子邦亦有現身撐場，但之後兩人就持續低調。男方本月生日終於再度放閃，於社交網轉發慶生相，相中他與友人狂歡唱K，未婚妻AGA當然同場現身，兩人還身貼身，挨實膊頭合照，非常甜蜜。
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