劉亦菲巴黎觀賽 氣場全開

內地頂流女星劉亦菲日前往巴黎出席時尚活動，其後獲邀現身NBA巴黎賽，女王級的氣質震撼全場。值得一提在NBA比賽進行期間，場館的大銀幕不時播出劉亦菲的廣告片段外，她亦以籃球為主題拍攝了一系列時尚靚相，只見她Pose多多，舉手投足之間盡顯優雅氣質，氣場全開。