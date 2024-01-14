「一隻阿圓」郵輪大解放

台灣E奶旅遊網紅「一隻阿圓」於網上人氣高企，近日她登上郵輪，即網晒比堅尼泳照大派福利，見她身穿紅色三點式在泳池玩水，其Big爆雙乳連胸前布料都幾乎包不實，左右均漏出側胸，相當誘惑。而另一張全身自拍照，見她下身着上綁帶三角泳褲，私密地帶若隱若現，非常大膽。