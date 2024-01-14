張學友現身惹哄動 歌迷仆親人疊人

歌神張學友昨午在香港紅館門外舉行演唱會尾場拜神儀式。學友和圍觀的歌迷握手時，歌迷們因太過激動蜂擁而上，最終推跌欄杆，導致站在欄杆後的人齊齊跌到，造成人疊人事件。

「歌神」張學友相隔5年再踏紅館舉行一共24場的跨年《60+巡迴演唱會香港站》，昨日終於迎來最後一場，下午紅館外已聚集大批粉絲，等候學友到來進行拜神儀式。下午3時半學友乘坐銀白色7人車抵達現場，身穿全黑運動裝，佩戴白色口罩亮相。

學友一落車，全場工作人員及圍觀者拍手迎接，學友接過3支香燭，誠心祈求後上香。隨後，學友走近歌迷與他們打招呼和握手，期間學友與歌迷保持約有一米距離，並有雙重欄杆作為間隔，但因歌迷過於激動，向前靠近時推跌並壓斷了其中一個欄杆，前排約10位歌迷因此齊齊跌到，造成人疊人情況，令學友大為緊張，立即呼籲大家不要擁擠。而在場多名保安立刻上前查看情況，扶起跌倒的歌迷，學友亦不斷慰問：「有冇事？」全程持續了約4分鐘，最後保安將被推跌的欄杆拉起，並再追加一個欄杆鞏固，以策安全。

與粉絲近距離交流 學友沒有受意外影響，繼續不斷接收歌迷送的禮物，並親民地在觀眾面前停留片刻，和他們進行短暫交流。最後，學友回到拜神枱和工作人員一起切乳豬，再向現場所有人員揮手示意離開。