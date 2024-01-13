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葉振棠開最後個唱
歌手葉振棠昨日舉行記者會，宣布今年將舉辦個人最後一次演唱會，並於生日時推出最後一張專輯，計劃共發行5千張，收益撥捐慈善機構，更找來多位圈中好友包括譚詠麟及張衞健等合唱他多首經典名曲並收錄在新碟之中。他表示希望最後一次個人演唱會能在紅館舉行，但強調並非退休，若遇上有意義的活動也會參與演出。
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