突然出Po爆Seed 「合則來，不合則去」 湯怡惹婚變疑雲

藝人湯怡前晚突然出Po爆Seed「合則來，不合則去，不會強求，也不會挽留，來來去去，最好的會留在身邊。」惹網民猜測她與星級排舞師老公麥秋成婚姻亮起紅燈。麥秋成回覆：「合則來不合則去，離開不好嘅人，守護自己嘅能量，是我和太太的原則。我們一家相處很好，大家猜疑多了，謝謝關心。」

「我個世界唔係得麥秋成」 昨日湯怡火速現身活動撲火，表示只是旗下的餅店請員工一肚氣才大吐苦水，發覺有網民留下激烈留言，才察覺不對勁，她笑說：「唔係婚變，日日屋企都好開心，我個世界唔係得麥秋成一個，點知鬧出婚姻危機，有同老公講番，佢都諗過留言平息風波。」

她說收到不少同事和好姊妹傳訊息慰問，家人就沒有，日後會加倍小心，老公沒有要求她小心說話，只關心Cosplay造型的照片：「張相幾年前，想揀張配合心情嘅相，點知變圖文不符。」對於餅店長期缺人，她要一腳踢，幸老公有幫手。聞得有食肆以3萬元聘請洗碗工，湯怡睩大眼睛，笑謂想自薦去兼職洗碗。