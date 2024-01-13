女主角撞樣隊友Tiger 姜濤大個仔玩挑逗 被錫頸留「咖喱雞」

男團MIRROR成員姜濤昨日推出新歌《黑月》，歌曲大談人性和欲望，姜濤更被女主角吻頸，畫面極盡挑逗，副隊長AK即搞笑留言「咖喱雞」，又有網民笑言女主角撞樣隊友邱傲然（Tiger）。而MIRROR在今晚最後一集的團綜《MIRROR Time》上眼濕濕互訴心聲，十分感人。

姜濤前晚在社交網分享新歌《黑月》宣傳照，女主角一隻手搭住姜濤膊頭，並吻在姜濤頸上，他則一臉陶醉，畫面十分挑逗，AK即搞笑留言：「Curry Chicken To（咖喱雞濤）」，獲大批粉絲讚好。不少「姜糖」看到宣傳照，即起哄表示想起姜濤在《MIRROR Time》中連番偷錫Ian的手背和頸。有網民直呼姜濤大個仔外，更有人笑指女主角似足隊友Tiger，姜濤即貼出對比圖，又標記Tiger表示：「真係有啲似你。」對方爆笑回應：「死火啦！又話唔用嘅？」

而歌曲主題圍繞人類欲望，姜濤指入行後發現很多人有了金錢、權力後，會做出不為人知的黑暗行為，他希望能抵抗各種誘惑，不被貪欲吞噬，保持最原本的自己，他舉例說：「我到今日仍然會去街場打波，就算好多人知我係邊個，我都會去，因為嗰個會係搵番以前部分嘅我嘅地方，跑步都係，我都會跑番同一條路，跑番同一個海邊，遇到乜嘢困難，我都會對住嗰個海許願，我最驚以前嘅一啲生活習慣會冇咗，所以會Keep住。」

鏡仔訴心聲眼濕濕 姜濤在MV中化上濃黑眼線、染金黑髮色大玩不羈造型，化身Bad Boy的他笑言：「新一年新形象，不過以前嘅作品《鏡中鏡》、《作品的說話》，都Dark到冇得再Dark，我唔係想話畀大家知我有Bad Boy嘅一面，只係為咗表達作品嘅意思，需要我有呢個造型。」又指在演唱會上也會以類似造型上台。

另外在今晚最後一集的團綜《MIRROR Time》中，12子一同回顧出道以來的心路歷程，成員各自寫了一封「給MIRROR的信」，並親自讀出心底話，眾人都忍不住眼濕濕，溫馨又感人。