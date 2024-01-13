北美巡演突然取消 周柏豪轟違約掀罵戰 主辦方5點還擊

歌手周柏豪在無預警下宣布原定1、2月在北美舉行的巡迴粉絲見面音樂會取消，並在網上發文怒轟主辦方。主辦方亦質疑他「為甚麼選擇在零溝通的情況下直接在社交媒體發難？」各執一詞掀罵戰。

周柏豪近月忙於巡迴演出，原定將於1月及2月在北美舉行巡迴粉絲見面音樂會，令粉絲引頸以待。惟前日他突然宣布演出取消，並向已購票的觀眾道歉，表明感到非常憤怒和失望，又指在多方協調下依然無果：「基於保密責任，不能透露太多細節，但簡單原因是，主辦公司不僅多次違背合約和安排失當，另外我方有理由相信該公司在12月底，在隱瞞我方情況下已經解散，是一間不存在的公司。在過程當中我們一直奮力尋求法律協助，以此確保這次演出如期舉行，但結果讓我們非常痛心和無奈，也無能為力。」

備受炮轟的主辦公司在周柏豪發文後發出聲明表示：「一直處於良好發展及積極做好後續安排」，仍會嘗試盡力推進巡演，又指對周柏豪的聲明表示驚訝：「對於這封公司公告我們的驚訝程度和粉絲一樣，我們真的沒有準備。」並表示如果沒有溝通協商的機會和餘地，將會妥善做好相關工作和退票，給粉絲一個交代。

質疑零溝通下發難 未幾公司再發出「問詢函」，表示「想請教」柏豪經理人公司，並提出5點質疑，又強調「不涉及柏豪本身」，當中以「周哥」稱呼柏豪，表示：「為甚麼選擇零溝通的情況下直接在社交媒體發難？公告放棄北美全部的見面會是貴公司的選擇吧？我們應該並沒有要求取消全部場次吧？」尾段更祝福「周哥」事業蒸蒸日上，新劇熱播。