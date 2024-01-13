講完離巢 即亮相HOY TV 菊梓喬變搶手貨 講心亦講金

歌手菊梓喬（Hana）前日宣布離開合作7年的娘家TMG，同日即亮相友台節目，報答提攜她的何哲圖。她自言今年要向前途和錢途進發，最後一齣劇《逆天奇案2》尚未播出，將來不介意出席配合宣傳。

Hana在社交網發文，「感謝2555天終於來到這一天」暗示離巢TMG，結束7年賓主關係，而她當晚就聯同草蜢和鄭融等藝人現身HOY TV新春節目《龍騰灣區歡樂年》綵排錄影，因骨裂尚未痊愈，Hana撐住拐杖到場，她直認離開舊公司感到不捨，約滿後仍保持良好關係，有望將來再合作。在TVB還有存貨《逆天奇案2》，她表示將來劇集推出時，不介意配合宣傳。

Hana滿腹計劃，希望上半年內推出新歌，承認有多間唱片公司向她招手，考慮因素是前途和錢途：「我兩年冇出過歌，再唔出歌會被遺忘，我對音樂仲好有熱誠。（前公司投放資源去其他歌手度？）本身合約結束，都做過好多好音樂，幾圓滿，希望Keep住團火做好音樂。（魚唔過塘唔肥？）我想荷包肥囉！」

被問到離巢第一個工作就亮相HOY TV，是否向發掘她、現任職有線寬頻銷售及市場總監的何哲圖（Herman）報恩？Hana表示很開心Herman邀請及記得她，講笑雙方是互相拯救。Herman則表示不排除將其簽為旗下藝人。

草蜢內地搞巡演 同場的草蜢表示2023年舉行巡唱走了半個地球，2024年將向內地繼續巡演，蔡一智透露明年將是草蜢成軍40周年，是團隊歷史新一頁，希望能大搞活動。蔡一傑表示想申請草蜢成為亞洲最長壽組合。