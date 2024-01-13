娛圈單打：愈成熟愈美麗 逆生長女人味

不經不覺，大家喜愛的鄧麗欣（Stephy）已經「奔四」，到了「女人四十一枝花」之齡。她愈大愈靚女，成為逆齡生長的又一女神！唷，四十歲又使乜驚喎！

Stephy近日到日本旅行，放鬆心情大吃大喝，不時上載美食照片。見她又是食Pizza，又是食班戟，身材卻依舊Fit到漏，羨煞旁人。她亦愈活愈隨心所欲，出道初期一直走玉女路線，惜肉如金，現在則不再吝嗇，電影《飯戲攻心》大收旺場，她即「找數」以超Deep V水着Look正面示眾，令人驚嘆，原來她也是有料之人！

講起《飯戲攻心》，即將有續集上映。口痕友再次掀起爭論，究竟Stephy正啲，定係林明禎索啲？嗱，支持Stephy的網民都會認同，Stephy女人味滿滿，比起「九餅」時期有韻味得多，許多人過去不是她粉絲，現在都被她的好氣質收服。

咁又係呀，現今醫美昌明，女人要留住青春，絕非難事，早就沒有「女人四十爛茶渣」呢支歌仔唱。君不見，阿Sa、阿嬌、李佳芯等「奔四」女星，個個依舊省鏡，皮膚緊緻，要樣有樣，要身材有身材，Stephy當然也不例外。

不過，這班逆齡女神感情仍未有着落，就令外界感到遺憾。Stephy同方力申曾為一代金童玉女，拍拖十年，可惜分手收場；其後戀上台灣「王子」邱勝翊，無奈異地戀難以維繫，三年情告終。有失必有得，Stephy寄情工作，電影一部接一部，演技廣獲好評。失之東隅，收之桑榆，上天始終公平，何況搵到錢又靚女，皇帝女唔憂嫁啦！