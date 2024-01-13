決戰前夕 飛轉北京 佘詩曼勝券在握 先封「Like 后」

藝人佘詩曼（阿佘）憑《新聞女王》「Man姐」一角，被視為今年無綫台慶頒獎禮視后大熱，近日於TVB官方社交平台之Like數，更大幅拋離李施嬅，未選先贏「Like后」！同劇的高海寧爭「最佳女配角」亦「Like數」登頂，令她奪女配角獎更添勝算。

TVB《萬千星輝頒獎典禮2023》將於明天在澳門舉行，大會昨發布最後兩個組別的10強官方場刊照，分別是「最佳女主角」及「最佳女配角」。

今年視后之爭相當激烈，於早前無綫官方社交平台專頁公布的「女主角」10強名單中，阿佘吸Like勢如破竹，拋離第2名的李施嬅3倍有多，至於Like數排名第3的，則為憑《破毒強人》打入10強的胡定欣。至於女配角方面，高海寧脫穎而出，所吸Like數拋離第2名及第3名的傅嘉莉及劉穎鏇。

自公布入圍名單後，外間一直將焦點放在阿佘會否出席頒獎禮上，前晚，阿佘於社交平台分享在機艙拍攝之照片並留言：「北京見～」有粉絲即擔憂阿佘是否缺席頒獎禮，無綫娛樂新聞台主播王鎮泉亦就此訪問《新》劇總監製之一的鍾澍佳，他透露：「阿佘應該會去（頒獎禮），因為13日我同阿佘都會喺北京出席活動，然後14日我會同佢一齊去澳門。」阿佘的支持者大可放下心頭大石。

蔡思貝開心爭主持獎 無綫娛樂新聞台日前走訪了「最佳女主角」及「最佳女配角」官方場刊照拍攝現場，蔡思貝與林夏薇對於能夠入圍感到很開心榮幸，林夏薇更搞笑地指入圍當贏，並高呼「我太鍾意佘詩曼」，思貝則坦言今年最大突破是入圍最佳女主持。

另外，今年有份角逐視后的李佳芯日前被網友「野生捕獲」，但該網友竟不清楚她是何方神聖，相當搞笑。