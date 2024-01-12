《SAGA》公布提名 里奧仔冇份爭影帝

兩片同獲SAGA大獎「最佳群體演出」之外，「出爐金球影帝」施利安梅菲（Cillian Murphy）亦憑《奧》片再獲SAGA最佳男主角提名，與另一「金球影帝」《滯留生》（The Holdovers）的保羅基安馬提（Paul Giamatti）等爭獎，而於《金球獎》憑《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）獲影帝提名的里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）卻不獲SAGA提名，令人大為意外！至於影后方面，兩大「金球影后」《可憐的東西》（Poor Things）愛瑪史東（Emma Stone）與《花》片的Lily Gladstone將正面交鋒與《Barbie》的瑪歌羅比（Margot Robbie）等爭獎。