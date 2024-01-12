跑贏隊友光一做老襯 堂本剛投震撼彈 與桃草主將閃婚
日本組合KinKi Kids的44歲成員堂本剛，昨日向粉絲投下震撼彈，宣布與偶像女團桃色四葉草的29歲主將百田夏菜子閃婚。兩人至今從未傳過緋聞，消息令外界震驚。
KinKi Kids去年迎接成軍30年，44歲的堂本剛昨日搶先隊友堂本光一宣布做人夫，對象是比他年輕15歲的女團桃色四葉草（桃草）主將百田夏菜子。一對新人發聲明公布婚訊：「我們要向大家報告，堂本剛與百田夏菜子結婚了，祝願世界和平，我們會以懷着感恩的心，珍惜度過每一天。」
婚後唔介意分房瞓
兩人曾在幕前幕後多次合作，但從未洩露任何秘戀痕迹。堂本剛曾於2016年為桃草創作歌曲《桃色空》，桃草成員亦多次亮相KinKi的節目。2018年，夏菜子與隊友擔任嘉賓，曾自爆婚後不介意分房睡，還被堂本剛取笑她好冷淡。去年4月，她披婚紗為結婚雜誌拍攝封面，受訪時談及自己的婚姻觀：「我明年也要30歲了，覺得結婚好像不遠。」又透露自己的理想型是無論幾歲也會稱讚自己可愛的人，為閃婚埋下伏線。
堂本剛憑主演經典日劇《金田一少年事件簿》，飾演初代「金田一」紅遍亞洲，並與飾演女主角「美雪」的女星友坂理惠傳出緋聞。女方雖多次否認，但仍飽受堂本剛的狂迷騷擾中傷，更因此患上厭食症。此外，他又曾與女星山口紗彌加、深田恭子、水川朝美及女模菊池亞希子傳過地下情。
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