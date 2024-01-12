跑贏隊友光一做老襯 堂本剛投震撼彈 與桃草主將閃婚

KinKi Kids去年迎接成軍30年，44歲的堂本剛昨日搶先隊友堂本光一宣布做人夫，對象是比他年輕15歲的女團桃色四葉草（桃草）主將百田夏菜子。一對新人發聲明公布婚訊：「我們要向大家報告，堂本剛與百田夏菜子結婚了，祝願世界和平，我們會以懷着感恩的心，珍惜度過每一天。」

婚後唔介意分房瞓

兩人曾在幕前幕後多次合作，但從未洩露任何秘戀痕迹。堂本剛曾於2016年為桃草創作歌曲《桃色空》，桃草成員亦多次亮相KinKi的節目。2018年，夏菜子與隊友擔任嘉賓，曾自爆婚後不介意分房睡，還被堂本剛取笑她好冷淡。去年4月，她披婚紗為結婚雜誌拍攝封面，受訪時談及自己的婚姻觀：「我明年也要30歲了，覺得結婚好像不遠。」又透露自己的理想型是無論幾歲也會稱讚自己可愛的人，為閃婚埋下伏線。