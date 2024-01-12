暢所欲玄：十二生肖運程：馬

屬馬的朋友，於龍年的運程不太理想，只是一般而已，這是因為有四粒凶星，而吉星只有一粒。見到的煩憂多而運程欠佳，雖說如此，但我們還是要了解吉、凶星應如何面對，解救困難。

災煞是三煞中力量最強之煞星，水火交戰而引起的災煞是最危險的，尤以窗外的正南方、東南方與西南方有動土，容易引起健康問題。只要三煞方沒有動土，不必擔憂。

喪門凶星，謹記不應去殯儀館，或有關殯葬之儀式，避免引致生病。如果是直系親屬，只要是戴孝之人，此凶星不會有影響。若然非去不可，則帶備百解便可。

血刃凶星，代表容易引起不必要的流血，捐血洗牙是最佳化解方法。浮沉凶星，多出現於坐船的人，在風高浪急時，上岸後，也許有短暫的腳步浮浮沉沉之不良感覺。

天解吉星，兩、三元的一張百解，必然有天解地解。天解賜福禎祥，地解化難生恩。天解地解，都是化解一切厄運，賜給福蔭的。喪門凶星，有百解，自然有天解賜福地解化難。

屬馬的朋友火氣盛，特別是出生於夏季，龍年水庫當值，對命中火旺之人是吉運，凶星影響之力不及五行之水火平衡之力。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅