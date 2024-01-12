藝人袁偉豪與張寶兒的愛情結晶品「袁咕碌」去年底出世，寶兒日前在社交網拍片透露入住深圳富貴月子中心坐月，貴價套餐索價高達32萬港元，全為方便在深圳拍劇、又不想錯過陪伴BB成長的老公，寶兒入住的房間設有住客房，讓老公到訪時可以休息，一家三口的生活相當溫馨。