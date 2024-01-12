竇靖童戴戒指開餐疑已婚

天后王菲和前夫竇唯的女兒竇靖童遺傳了媽媽的音樂細胞，她的感情生活一向備受關注，身在台灣的她日前在社交網分享到迴轉壽司店用餐的短片，片中的她正把盤子掉進回收筒，卻被眼利網民發現她左右手無名指上都戴了戒指，網民紛紛好奇問她是否已結婚，在影片中亦能聽到一把男聲，掌鏡人似乎是男生。