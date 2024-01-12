1月12日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月12日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
莊思敏突破尺度晒出浴照
藝人莊思敏憑劇集《一舞傾城》中飾演「魚蛋媽」一角，成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」。喜歡分享生活點滴的她日前在社交網晒出浸泡泡浴的性感照，見她從容不迫、意態撩人，更突破尺度全裸上陣，重要部位只有泡泡遮住，惹人遐想，她配文寫道：「有冇人同我一樣鍾意浸浴？」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240112-0112_00282_062/莊思敏突破尺度晒出浴照
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc