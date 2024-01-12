莊思敏突破尺度晒出浴照

藝人莊思敏憑劇集《一舞傾城》中飾演「魚蛋媽」一角，成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》「最佳女配角」。喜歡分享生活點滴的她日前在社交網晒出浸泡泡浴的性感照，見她從容不迫、意態撩人，更突破尺度全裸上陣，重要部位只有泡泡遮住，惹人遐想，她配文寫道：「有冇人同我一樣鍾意浸浴？」