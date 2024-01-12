練到腳痛都值得 Anson Lo狂操背肌 化身折翼天使

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）在最新單曲《MY LIFE》MV中化身折翼天使，更首次請得音樂人周耀輝為新歌填上富有詩意的歌詞，得到猛人「加持」，令他深感榮幸。單曲封面中，Anson Lo背向鏡頭露出一雙翅膀，他更為此狂操背肌，表示：「我為咗呢張相操背，出嚟都幾滿意，睇相自己都Wow！辛苦係值得嘅，影之前係有不停提自己唔好偷懶，狂做Gym。」

投入巡唱送驚喜

臨近MIRROR演唱會開鑼，Anson Lo既要拍MV、做Gym，又要忙於排練演唱會演出項目，他坦言感覺疲倦，特別是雙腳，之前他也有在社交網透露腳痛。不過踏入2024年，Anson Lo除了忙個人項目外，也要保持最佳狀態投入巡唱，而出歌是他一早定下的大計，表示希望大家喜歡他的新作品，他亦會持續嘗試不同風格，給粉絲帶來驚喜。