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李多慧遇怪風偷襲 春光乍洩
李多慧樣靚身材正，是名副其實的女神。
日前流出一段韓國啦啦隊女神李多慧在球場跳舞時短裙被風吹起的影片，養眼度爆燈。片中見李多慧原本背對鏡頭，豈料一陣狂風將她的短裙吹起，她手忙腳亂地按着裙擺，並轉身將屁股壓在欄杆上，然後雙腳交叉緊緊夾着。可是她的短裙實在太短，加上怪風不時偷襲，最終還是難免春光乍洩。
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