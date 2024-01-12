冤冤相報 難為子女 吳若希動心不動嘴 被老公夾硬獻吻

吳若希（Jinny）、羅天宇及周志康等昨日為無綫新劇《旁觀者》宣傳。平日愛笑的Jinny，表示拍攝前要不停對鏡練習控制嘴唇，更自稱護唇專家：「拍之前會狂敷唇膜，搽好厚嘅潤唇膏。」她感謝兩位攝影師拍出一個連自己都未見過的另一面。問到在家會否以紅唇誘惑老公？她笑謂：「對住老公做唔到，我唔係流於表面嘅人，一言不合就會大打出手，反而演完呢個角色令我學識收斂，依家發現原來唔出聲老公仲驚。」她笑指與老公會以心靈交流而不用嘴唇：「等佢戒咗煙或者我會用嘴唇獎。（好耐冇錫過老公？）佢會成日夾硬啜我，我就夾硬啜番仔女平衡心理，我哋何家係鍾意夾硬嚟。」此外，吳若希對於「死敵」菊梓喬離巢已成定局，她受訪時表示祝福對方，並指以對方的能力，去到哪裏都可以繼續做「一姐」。