冤冤相報 難為子女 吳若希動心不動嘴 被老公夾硬獻吻
藝人吳若希於無綫新劇《旁觀者》中經常以嘴唇誘惑他人，但自爆對住老公做不到，平日只是心靈交流，令老公只好「夾硬嚟」，而她亦只好捉住子女狂親以平衡心理。
吳若希（Jinny）、羅天宇及周志康等昨日為無綫新劇《旁觀者》宣傳。平日愛笑的Jinny，表示拍攝前要不停對鏡練習控制嘴唇，更自稱護唇專家：「拍之前會狂敷唇膜，搽好厚嘅潤唇膏。」她感謝兩位攝影師拍出一個連自己都未見過的另一面。問到在家會否以紅唇誘惑老公？她笑謂：「對住老公做唔到，我唔係流於表面嘅人，一言不合就會大打出手，反而演完呢個角色令我學識收斂，依家發現原來唔出聲老公仲驚。」她笑指與老公會以心靈交流而不用嘴唇：「等佢戒咗煙或者我會用嘴唇獎。（好耐冇錫過老公？）佢會成日夾硬啜我，我就夾硬啜番仔女平衡心理，我哋何家係鍾意夾硬嚟。」此外，吳若希對於「死敵」菊梓喬離巢已成定局，她受訪時表示祝福對方，並指以對方的能力，去到哪裏都可以繼續做「一姐」。
羅天宇如願拍打戲
而剛於內地完成《巾幗梟雄之懸崖》拍攝的羅天宇，笑言原先飾演槍手，但最後卻變成動作演員，令渴望拍打戲的他夢想成真，他亦感激監製給予機會：「以前喺楊盼盼嘅動作班學過，一直好鍾意睇甄子丹嘅電影《葉問》，但可能大家覺得我外表斯文，所以同動作扯唔上關係。」他透露稍後會為以廉政為題材的單元劇開工：「分別由5位電影導演執導，好期待，其實入行15年都未試過拍電影，好想試吓，就算小角色都冇所謂。」
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