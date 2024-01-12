Twins開騷 整裝待發 粉絲點歌 群情洶湧

女子組合Twins的演唱會舉行在即，成員蔡卓妍和鍾欣潼已在密鑼緊鼓進行綵排。蔡卓妍穿上羽絨褸保暖，免得開騷前有閃失。她更召集歌迷提供歌單，以歌會友。

女子組合Twins成員蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）2001年出道，陪伴着不少樂迷成長，至今依然大受歡迎，人氣有增無減，其經典歌曲更勾起不少香港人的集體回憶。早前，Twins宣布將於本月尾舉行《TWINS SPIRIT SINCE 2001 LIVE IN HONG KONG》演唱會，這是2人相隔9年才再踏紅館開騷，因此搶飛潮一波接一波，場數更是一加再加，最終第3度加開至終極第13及14場，令粉絲振奮。

兩人穿着顯溫差

為了以最佳狀態示人，2人不敢怠慢，現已積極備戰，走進錄音室練歌為演唱會做足準備，密集式的排練令她們已進入了巔峰的狀態。兩人如箭在弦，分別透過社交平台分享綵排時的照片，見阿嬌面尖尖相當省鏡，戴上黑色冷帽並將長袖上衣的手抽摺起，淡妝下依然盡顯美態；而在旁身穿羽絨外套保暖的阿Sa則與阿嬌相映成趣，她明顯在開騷前格外注意身體健康。此外，阿Sa還轉載了公司另一個專頁，內文是呼籲粉絲留言寫下自己最想聽Twins演唱的歌曲，有人留言要求她們一口氣唱出曾經推出的歌曲，來個Twins舊歌之夜，結果群情洶湧，反應相當熱烈。