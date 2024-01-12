娛樂

蔚雨芯 「密實」出海晒曲線

蔚雨芯平日經常分享泳裝照，近日出海反而「包到冚」。 蔚雨芯平日經常分享泳裝照，近日出海反而「包到冚」。
蔚雨芯平日經常分享泳裝照，近日出海反而「包到冚」。
「魔鬼胸」蔚雨芯日前趁假期與親友遊船河，並於社交平台分享多張美照。今次她明顯收起性感，未見水着Look派福利，反而以一身淺啡色瑜伽服示人，只小露纖腰，打扮相對地「密實」，但依然難掩其Fit爆身形，服飾的貼身設計令她前凸後翹的曲線呈現在大家眼前，粉絲仍大讚誘人。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc