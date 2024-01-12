1月12日(五)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
01月12日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
蔚雨芯 「密實」出海晒曲線
蔚雨芯平日經常分享泳裝照，近日出海反而「包到冚」。
「魔鬼胸」蔚雨芯日前趁假期與親友遊船河，並於社交平台分享多張美照。今次她明顯收起性感，未見水着Look派福利，反而以一身淺啡色瑜伽服示人，只小露纖腰，打扮相對地「密實」，但依然難掩其Fit爆身形，服飾的貼身設計令她前凸後翹的曲線呈現在大家眼前，粉絲仍大讚誘人。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240112-0112_00282_005/蔚雨芯-「密實」出海晒曲線
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc