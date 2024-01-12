蔚雨芯 「密實」出海晒曲線

「魔鬼胸」蔚雨芯日前趁假期與親友遊船河，並於社交平台分享多張美照。今次她明顯收起性感，未見水着Look派福利，反而以一身淺啡色瑜伽服示人，只小露纖腰，打扮相對地「密實」，但依然難掩其Fit爆身形，服飾的貼身設計令她前凸後翹的曲線呈現在大家眼前，粉絲仍大讚誘人。