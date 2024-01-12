中娛星動：《仙劍3》女神有你冇我 楊冪孖劉詩詩姊妹裝破冰 「死敵」唐嫣避席

內地女星楊冪與劉詩詩不和多年，近年關係才慢慢好轉，前晚2人齊齊出席活動，更徹底破冰，以姊妹裝孖住「世紀同框」，瞬間成為網上熱話！至於另一位與楊冪由好姊妹變陌路人的唐嫣，則有指為免尷尬而沒有現身活動，關係依舊冰封！

楊冪貴為內地頂流女星，名氣當然超班，但伴隨的是非亦相當之多，多年來曾跟多位女星傳不和，早前更指與不咬弦的趙麗穎爭做電影《醬園弄殺夫案》女二，但論到大眾最深刻印象，必數當年楊冪跟情同姊妹的劉詩詩反目！2009年，2人因合作劇集《仙劍奇俠傳三》成好友，可惜之後有傳因搶工作、爭名利而各行各路，連2人先後結婚都沒有邀請對方出席婚禮，不過，隨着時間流逝，2021年楊冪拍戲時獲劉詩詩前來探班，更有講有笑，似將已冰封多年的關係，重新開展。

而前晚於內地舉行的年度盛典活動，眾星雲集，兩女關係再進一步，以極相似的「姊妹裝」亮相，齊齊紮起頭髮之外，還穿上帶有「女俠風」的黑色套裝出現，她們到場時獲邀合照，即默契地大擺多個「閨蜜」甫士，楊冪搭着詩詩膊頭舉V手勢，入場後她們獲安排坐在一起，再一齊擺出不同甫士影相，孖妹同框照更瞬間成熱搜，相當犀利！她們在晚宴上更是「雞啄唔斷」密密傾，看來絕非只為拍照而「交戲」。

被翻20年前「黑歷史」 楊冪與劉詩詩重修舊好，不過與另一昔日好姊妹唐嫣，關係依然未見好轉。2人同是因合作《仙劍3》而成好姊妹，楊冪當年與男星劉愷威結婚，唐嫣更擔任姊妹，但之後有傳兩女疑因多次爭電影角色而鬧不和，早年唐嫣工作室又曾於社交平台轉發一篇批評楊冪演技的文章，雖然事後工作室解釋是帳號被盜，但網民不買帳，不和之說傳得更盛。早年，她們更於公開活動上互當透明，被指不和到「出晒面」，而近期唐嫣與辛芷蕾憑導演王家衛劇集《繁花》而人氣急升，前晚辛芷蕾有獲邀出席盛典，卻未見唐嫣現身，不少網民猜測她不想與楊冪同場，免得「篤口篤鼻」，避之則吉！

另外，唐嫣因近期人氣升，令其20年前曾在雅典奧運表演的影片被網民翻出並瘋傳。事緣唐嫣在大學時期被導演張藝謀選中，成為「奧運寶貝」遠赴希臘雅典，穿上短旗袍在第28屆奧運會閉幕式中表演拉二胡。不過影片流出後，網民直言是黑歷史：「我想知道她們二胡是真拉嗎」、「沒有覺得美」、「當年被瘋狂吐槽超短旗袍露大腿拉二胡不倫不類」，更有網民嘲笑唐嫣：「原來她髮際線是天生的。」