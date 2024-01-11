州長頒獎禮 羅拔唐尼1拖2玩轉紅地氈

影視界盛事《金球獎》剛落幕，另一邊廂的《第14屆奧斯卡州長頒獎禮》前日在美國加州舉行，一眾巨星再度聚首，其中多位「金球得主」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與「Barbie」瑪歌羅比（Margot Robbie）等均盛裝出席，場面熱鬧！

是次頒獎禮原定去年11月18日舉行，但受美國演員及編劇工會罷工影響而延至前日舉行。金球大贏家《奧本海默》（Oppenheimer）4位紅星——金球男配角羅拔唐尼、出爐金球影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）、Emily Blunt與Florence Pugh都有出席，其中羅拔心情勁High，在紅地氈與兩位女士大擺搞笑甫士。而近日《第22屆年長人士電影頒獎禮》（MFGA）公布提名，羅拔再下一城憑《奧》片爭最佳男配角。此外，《奧》片與《Barbie芭比》（Barbie）雙雙角逐最佳電影。

瑪歌愛瑪「宿敵」碰頭 除了羅拔外，瑪歌亦有出席頒獎禮，卻未有繼續以粉紅Look現身，改以全黑打扮示人。而在《金球獎》擊敗瑪歌奪得喜劇影后的美國女星愛瑪史東（Emma Stone），繼續風騷現身。

金球影帝保羅食包慶功 另一方面，《金球獎》後一眾得獎者選擇去各大派對慶祝一番，不過憑電影《滯留生》（The Holdovers）勇奪喜劇影帝的美國男星保羅基安馬提（Paul Giamatti）卻被拍得與華人演員女友Clara Wong去漢堡包店食包慶功，認真貼地！相中見保羅與女友各自睇手機，他將獎座放在桌上，相當顯眼，而他還在食店外高舉獎座合照。此外，《星球大戰》（Star Wars）男星「天行者」麥咸美（Mark Hamill）日前公開在《金球獎》後台與女星妮妲莉寶文（Natalie Portman）的合照，並留言笑指「終於與母親相認」，妮妲莉在《星戰》前傳飾演「天行者」的公主母親。