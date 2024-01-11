暢所欲玄：不利運勢的姓名筆劃

一個人的名字，對命運發展確實有較大影響。那麼如何用周易測算姓名筆劃吉凶呢？（注意姓名筆劃數要以《康熙字典》為準）

天格：由姓氏筆劃數決定，對應字的康熙筆劃數+1，代表人沒得選擇的命運，沒有吉凶之說。

人格：由姓氏筆劃和名字第一個字的康熙筆劃決定。人格蘊含人生的主要發展運勢。

地格：由名字的康熙筆劃決定，名的兩個字和康熙筆劃數相加。地格蘊含家庭、中年運勢。

外格：姓名各字的筆劃數全部相加，減去人格數。主機會、人際、機遇。

總格：姓名筆劃數的總和。主晚年運及健康運。

［有作奸犯科危險的筆劃］

筆劃數為20、36、40的名字，多對男性不利。有品性不良之傾向，或常陷於逆境，如果不小心作出違法之事，官災難免。

［不利婚姻的筆劃］

筆劃數為26、29、33、39的名字，對婚姻不利，女性受此影響往往難覓如意郎君，即便是結婚也容易出現家庭不和，與伴侶爭執不停。

［容易遭難的筆劃］

筆劃數為27，28的名字，對日常運勢不利，人際關係中多受誹謗攻擊而受傷；嚴重者容易遭遇災難，受到官司刑罰。

玄學名師黃楚淇