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麥明詩愛犬離世 哭成淚人
「十優港姐」麥明詩飼養了15年的愛犬「麥精」離世，令她傷心不已。她在社交網分享了抱着「麥精」的黑白照作悼念，雖然她只露出半邊臉，但明顯見到她淚流滿面，相當悲傷。麥明詩父親亦分享了「麥精」的相片，寫道：「別了麥精，多謝你陪伴了我們15年！」
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