娛樂

馬浚偉暫別幕前 專注新工
藝人馬浚偉昨日首次以首席營運總監身份到新城電台履新，他受訪時坦言因想專注新工作，故決定暫別幕前，他的教學及咖啡店生意亦交由家人代為營運，不過公職則會繼續。他表示新城未來會有很多大計，感激CEO給予很大空間，透露會在2月舉行新聞發布會及節目巡禮。
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