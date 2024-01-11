娛樂

林保怡傳返娘家 搵馬國明鬥戲
2011年離開無綫外闖的藝人林保怡在影壇發展不俗，最近有消息傳出，指他將回巢拍攝新劇《刑偵12》，與馬國明及陳煒鬥戲，這是他相隔13年再次與無綫合作，消息未經證實已成網民熱話。陳煒則表示沒收過有關資訊，一切等公司通知。
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