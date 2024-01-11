兩大影后同場零互動 周迅黐「男友」密密斟 當湯唯透明

首屆戲劇節日前在江西舉行開幕禮，同是內地一線女星的周迅與湯唯，以及實力派演員黃磊獲邀出席。儀式進行時，黃磊站在周迅和湯唯之間，不過從肢體語言就說明了何謂「親疏有別」，皆因黃磊身體靠近周迅，曾是「螢幕情侶」的兩人不停耳語，跟湯唯之間則有條小縫隙。之後黃磊和周迅請內地舞台劇導演賴聲川的太太丁乃竺站在中間，3人竊竊私語似有說不盡的話題，湯唯就繼續扮演「路人」，未有機會搭上半句話。

保持距離免比較 到上台影大合照時，雖然同場只有5人，但黃磊、周迅及丁乃竺一組，湯唯和賴聲川則分為另一陣營，感覺如分黨分派，連進場的路上及在場內參觀時，周迅亦只黐住黃磊，湯唯做獨行俠，未見兩大影后有任何互動，湯唯似被同行冷眼，旁人也為她感尷尬，更惹來兩大影后不和之揣測。

有網民指周迅和湯唯曾合作拍電影及同台宣傳，而2011年在《建黨偉業》記者會上，兩人已是零互動，事隔13年，兩大影后交情仍然淡如水，估計跟同是慢熱性格有關。另有網民猜測兩人年紀相近，但周迅的醫美臉及湯唯的自然樣高下立見，猜測她們為免外界比較而保持距離。