「女飛躍」前哨戰鬥「胸」狠 戴祖儀不忿被睇死 誓贏傅嘉莉

年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》將於本周日舉行，無綫昨日發布部分獎項10強候選人的官方場刊照。各獎項競爭激烈，「女飛躍」更是鬥得難分難解，焦點集中在傅嘉莉及戴祖儀身上，前者身穿價值6位數的低胸喱士裙「戰鬥格」登場，力撼穿黑色低胸連身裙的戴祖儀，頒獎禮未開波先互「胸」！

大會昨日發布「最佳男主持」、「最佳女主持」、「飛躍進步男藝員」、「飛躍進步女藝員」10強及「最具潛質新人」21名入圍者的場刊照，在5個組合中，以「女飛躍」大合照最為搶焦，戴祖儀、傅嘉莉、何依婷以低胸晚裝上陣兼鬥晒美腿，而陳楨怡的低胸透視露腰裝亦別具美感。至於「最具潛質新人」方面，炎明熹以白色傘裙上陣，高貴優雅；鍾柔美則以超特別的「鈕扣裙」亮相，露出白滑長腿；穿上大蝴蝶裙的區明妙腳踏超高高踭鞋上陣，拍攝期間險些仆倒，幸有驚無險。

陳楨怡秘密練兵做打女 至於每年均競爭激烈的「男飛躍」及「女飛躍」，今年話題候選人是憑《香港人在北京》贏盡人氣的傅嘉莉及戴祖儀，她們同時提名「女飛躍」及「女配角」，傅嘉莉精心挑選了兩款白色戰衣上陣，其中一套喱士花款的價值高達6位數，她受訪時坦言很喜歡這套戰衣：「我希望今年可以攞埋最佳衣着獎，到時會着得好閃耀。」戴祖儀則搞笑爆料指遭父親「睇死」：「我絕對冇諗過會陪跑㗎，話我會陪跑嗰個係我爸爸，今年我覺得有信心嘅，因為《香港人》個角色自己落咗好多苦功，好慶幸劇集出街時獲得好評。」

而陳楨怡先後憑《廉政狙擊》及《新聞女王》的突破性演出贏盡關注，她透露其實一直有默默受訓，為挑戰打女路線做準備：「一星期有Train兩次劍術，同理古裝通常有打劍動作，學咗一定有好處。」